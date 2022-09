Molto presto Netflix con la pubblicità per anticipare Disney Plus (Di venerdì 2 settembre 2022) Ben presto Netflix con la pubblicità sarà una realtà. A fronte di abbonamenti meno costosi per la piattaforma di serie TV e film, gli utenti potranno scegliere se avere un’esperienza di visione intervallata da annunci pubblicitari. Di questa probabilità si parla da mesi e ora non ci sono particolari dubbi sul fatto che sia imminente. Il via alla visione di Netflix con la pubblicità sembrava dover trovare la sua collocazione ad inizio del 2023, almeno in alcuni mercati pilota come gli Stati Uniti. Al contrario, secondo recentissimi rumor riportati anche da una fonte autorevole come 9to5Mac, il momento sarà anticipato di svariate settimane. Già nel mese di novembre infatti, dovrebbe essere concessa la possibilità di scegliere abbonamenti meno costosi ma con annesse promozioni agli utenti. Perché si ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Bencon lasarà una realtà. A fronte di abbonamenti meno costosi per la piattaforma di serie TV e film, gli utenti potranno scegliere se avere un’esperienza di visione intervallata da annunci pubblicitari. Di questa probabilità si parla da mesi e ora non ci sono particolari dubbi sul fatto che sia imminente. Il via alla visione dicon lasembrava dover trovare la sua collocazione ad inizio del 2023, almeno in alcuni mercati pilota come gli Stati Uniti. Al contrario, secondo recentissimi rumor riportati anche da una fonte autorevole come 9to5Mac, il momento sarà anticipato di svariate settimane. Già nel mese di novembre infatti, dovrebbe essere concessa la possibilità di scegliere abbonamenti meno costosi ma con annesse promozioni agli utenti. Perché si ...

