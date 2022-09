Moldavia-Italia oggi | calcio femminile | orario 2 settembre | programma | tv | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 settembre 2022)alle 17.30, allo stadio ‘Zimbru’ di Chi?in?u, la Nazionalena diaffronterà lanell’incontro valido per il Gruppo G di qualificazioni ai Mondiali 2023 in Australia e in Nuova Zelanda. Le azzurre, in testa al girone con due punti di margine sulla Svizzera, devono imporsi sul campo delle moldave per mettersi a riparo da qualunque sorpresa. La selezione di Milena Bertolini, reduce da un brutto percorso agli Europei in Inghilterra, ha voglia di riscattarsi e di ripartire. La conferma della CT sulla panchina azzurra è un segnale che la Figc creda nel progetto dell’attuale allenatrice e Bertolini, da par suo, vorrà meritarsi la fiducia. Una partita, sulla carta, a senso unico nella quale lena cercheranno di imporsi in maniera larga per vivere i 90? ...