(Di venerdì 2 settembre 2022) Su Libero, Lucianoscrive del: è la solita squadra che illude i tifosi e poi li getta nello sconforto, non riuscendo a vincere sulle “”, come successo con il Lecce. “Sembra ormai un’abitudine della squadra di Spalletti quella di illudere i propri tifosi: fa sognare loro grandi risultati per poi ridestarli nello sconforto più grande. Era successo nello scorso campionato, si sta ripetendo adesso. E, forte dell’esperienza passata, che abbiaaiche isiprima le, incamerando i punti necessari, per poi andare ad incontrare le grandi con più tranquillità. Per far ciò occorre però essere determinati con lecome quando ...

napolista : Moggi: nessuno ha insegnato ai giocatori del #Napoli che i campionati si vincono battendo le piccole Su Libero: è… - MaurizioJj : RT @meloscapocchi: Ci fosse stato Bettega o Moggi sabato ….. a parlare di quegli episodi da “var”…. Nessun dirigente ai microfoni nessuno c… - meloscapocchi : Ci fosse stato Bettega o Moggi sabato ….. a parlare di quegli episodi da “var”…. Nessun dirigente ai microfoni ness… - DottEmanuele : @robyanconero @3roma3_ @Mau_Romeo @mirkonicolino Ma infatti con Moggi erano amici e si telefonavano, lo abbiamo sen… - RikyDejan : @Spina14_acm La juve ha le 2 col Maccabi!Moggi a confronto di agnello non è nessuno -

IlNapolista

La gara finì con un salomonico pareggio (2 - 2) e di quella formazione oggi non è rimastoa ...migliaio di biglietti del match evapora come le speranze di scudetto interista ai tempi di, ...c'era, il ruolo del telefonista - oggi si chiamarebbe receptionist - era anche quello di dire ...dei suoi vecchi compagni riusciva più a parlargli. Si era isolato, aveva dato l'addio a ... Moggi: nessuno ha insegnato ai giocatori del Napoli che i campionati si vincono battendo le piccole - ilNapolista Alla Reno de Medici di Ovaro e alla Ermolli di Moggio ammortizzatori sociali già in vigore: a osoppo incontro tra sindacati e vertici aziendali per definire ...Non è uno stadio qualsiasi, il Macrelli, per i colori bianconeri del nuovo Millennio. Proprio lì in un afosissimo pomeriggio d’estate si esibì, per la prima volta in pubblico, il “nuovo” Cesena Fc nat ...