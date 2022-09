Modalità aereo: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1 (Di venerdì 2 settembre 2022) Stasera, venerdì 2 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Modalità aereo, film italiano del 2019 diretto da Fausto Brizzi e con protagonisti principali Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido e Dino Abbrescia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Diego Gardini è un imprenditore ricco ed arrogante, proprietario di un’azienda vinicola che produce quello che lui stesso definisce il miglior millesimato al mondo. Il giorno di Natale, mentre si trova in aeroporto per un viaggio d’affari verso l’Australia, nei bagni viene approcciato da due uomini addetti alle pulizie, Sabino e Ivano, che, riconoscendolo, gli chiedono un selfie. Dimostrandosi sgarbato, Diego li minaccia di farli licenziare per la loro sfacciataggine. Ma quando dimentica il suo smartphone sul ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) Stasera, venerdì 2 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky1 va in ondaitaliano del 2019 diretto da Fausto Brizzi e con protagonisti principali Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido e Dino Abbrescia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Diego Gardini è un imprenditore ricco ed arrogante, proprietario di un’azienda vinicola che produce quello che lui stesso definisce il miglior millesimato al mondo. Il giorno di Natale, mentre si trova in aeroporto per un viaggio d’affari verso l’Australia, nei bagni viene approcciato da due uomini addetti alle pulizie, Sabino e Ivano, che, riconoscendolo, gli chiedono un selfie. Dimostrandosi sgarbato, Diego li minaccia di farli licenziare per la loro sfacciataggine. Ma quando dimentica il suo smartphone sul ...

