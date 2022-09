Miss Italia, tappa a Scampia: per la prima volta in una stazione della Metro (Di venerdì 2 settembre 2022) Nella cornice della stazione Metro di Scampia di Ente Autonomo Volturno si è tenuta la tappa provinciale di Miss Italia, dove è stata eletta Cristina Palumbo, Miss Scampia. La Palumbo proseguirà il suo percorso per le finali di Miss Italia 2022. Premiata dai vertici di EAV, Umberto De Gregorio e Luca Brancaccio, dal presidente della ottava municipalità Nardella e dalla Miss Italia 2021, Zeudi di Palma. Per la prima volta nella storia, la tappa di Miss Italia si è tenuta in una stazione Metropolitana. L’ingegnere Luca ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) Nella cornicedidi Ente Autonomo Volturno si è tenuta laprovinciale di, dove è stata eletta Cristina Palumbo,. La Palumbo proseguirà il suo percorso per le finali di2022. Premiata dai vertici di EAV, Umberto De Gregorio e Luca Brancaccio, dal presidenteottava municipalità Nare dalla2021, Zeudi di Palma. Per lanella storia, ladisi è tenuta in unapolitana. L’ingegnere Luca ...

