"Mio marito ha fatto nascere il nostro secondo figlio da solo", il video della tiktoker (Di venerdì 2 settembre 2022) Il momento del travaglio e del parto è per molte persone un periodo di tempo dilatato e sfocato, ma per @Sabriena Abrre, una tiktoker con oltre 100mila followers, quel momento rimarrà ben impresso nella sua memoria: il parto, infatti, è stato registrato grazie al suo baby monitor rimasto acceso durante la notte. Nel suo video TikTok, che ha avuto più di 110.000 visualizzazioni, la ragazza spiega che è andata in travaglio alle 3 del mattino, alle 7 è entrata nella vasca da bagno e poi le contrazioni si sono fermate: Abrre ha detto di aver avuto "una o due contrazioni all'ora fino alle 18". @sabriena abrre Replying to @digitalhobo Izzy the midwife??? #birthstory #unmedicatedbirth #homebirth #accidentalfreebirth #coupletok #greenscreenvideo ? original sound - Sabriena Abrre Abrre spiega che si trattava del suo ...

