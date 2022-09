Militante Lgbtq+ contesta Giorgia Meloni a Cagliari | ' Siamo tutti uguali'

(Di venerdì 2 settembre 2022) Una bandiera arcobaleno al comizio elettorale di. Appena salita sul palco in piazza del Carmine, la leader è stata raggiunta da un ragazzo che, bandiera arcobaleno alla mano,...

settembre_13 : @realUmbertoLM @PBerizzi sarebbero ferocemente contro di te sarebbero i cattolici. In realtà, sono stato Quello PIÙ… - globalistIT : -

... ha solo una ricaduta ideologica e feticistica funzionale ai movimenti femministi e+. Infine, ... Ma a differenza del passato, quando c'era pur nella visione ideologica manichea edell'......di farsi trovare più che mai pronta inaugurando il primo giardino dedicato a un attivista+ , ... La dedica a Harvey Milk La scelta di Harvey Milk,statunitense del movimento di ...Quindi, oggi...: il militante Lgbt salito sul palco della Meloni, la folle teoria di Stefano Feltri e Gazprom - il premio per il titolo del giorno va a Libero: “ Kirchner salva per miracolo. Dio la pr ...“Ormai il mio nome è uscito – scrive in un post su Instagram caricando una foto del blitz sul palco – sono Marco Marras e sono il ragazzo che ieri è salito sul palco della Meloni. Il botta e risposta ...