Milan, si lavora per le liste Champions: Bakayoko tra gli esclusi, dubbio Vranckx (Di venerdì 2 settembre 2022) La mezzanotte si avvicina ed il tempo per consegnare le liste Champions alla UEFA è sempre meno. Lo sa bene il Milan, che sta provando a sciogliere gli ultimi dubbi e scegliere i 23 vestiranno la maglia rossonera in Europa. Ad anticipare i sei nomi che resteranno esclusi è Il Corriere dello Sport: si tratta di Bakayoko, Ibrahimovic, Tatarusanu, Ballo-Touré, Thiaw e Vranckx. Sull'ultimo, a dir la verità, c'è ancora un ballottaggio con Adli. Tuttavia, appare difficile che Pioli rinunci all'ex giocatore del Bordeaux vista la scarsità di centrocampisti. SportFace.

