Milan-Inter | rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli VIDEO

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del derby contro l'Inter valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa. Tanti i temi toccati dall'allenatore parmense, che ha commentato la sessione di calciomercato appena conclusa e si è soffermato sulla possibile formazione che schiererà in campo.

AntoVitiello : Milan-Inter, stadio esaurito in ogni ordine di posto con 75 Mila spettatori. Più di 10.000 provengono dall'estero,… - SimoneTogna : È uscita la notizia per cui Jordi Alba non voglia andare all’#inter. E che #Dest avesse ricevuto la stessa offerta… - tvdellosport : Secondo RMC, l’offerta del PSG per Milan Skriniar è salita a 70 milioni: ora palla all’Inter #sportitalia… - infoitsport : LIVE – Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter - infoitsport : Derby Milan-Inter, Pioli: “Giocheremo bene, siamo in forma” -