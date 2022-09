Milan-Inter, Pioli in conferenza stampa: “Importante imporre il nostro gioco” (Di venerdì 2 settembre 2022) Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli che domani ospiterà l’Inter allo stadio Giuseppe Meazza nel derby di Milano valido per la quinta giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei rossoneri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. “Le partite sono tutte diverse. Sarà diversa da quella contro il Sassuolo. Noi porteremo avanti i nostri principi di gioco. Servirà grande qualità. Non conta come si arriva a certe partite, ma come si gioca. Noi ci siamo preparati al meglio”. L’Inter è più forte dell’anno scorso?“Sarà un ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Stefanoinalla vigilia diGiornata di vigilia per ildi Stefanoche domani ospiterà l’allo stadio Giuseppe Meazza nel derby dio valido per la quinta giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei rossoneri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. “Le partite sono tutte diverse. Sarà diversa da quella contro il Sassuolo. Noi porteremo avanti i nostri principi di. Servirà grande qualità. Non conta come si arriva a certe partite, ma come si gioca. Noi ci siamo preparati al meglio”. L’è più forte dell’anno scorso?“Sarà un ...

