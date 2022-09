Milan-Inter, le ultime da Milanello alla vigilia del Derby | VIDEO (Di venerdì 2 settembre 2022) Nell'anticipo della 5ª giornata di Serie A, il Milan sfida l'Inter nel Derby della Madonnina. Pioli punta su Giroud centravanti per riscattare lo 0-0 contro il Sassuolo. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 2 settembre 2022) Nell'anticipo della 5ª giornata di Serie A, ilsfida l'neldella Madonnina. Pioli punta su Giroud centravanti per riscattare lo 0-0 contro il Sassuolo.

AntoVitiello : Milan-Inter, stadio esaurito in ogni ordine di posto con 75 Mila spettatori. Più di 10.000 provengono dall'estero,… - sportface2016 : +++#Uefa, arrivano le sanzioni: 3 anni di settlement agreement per #Juventus e #Milan, 4 per #Inter e #Roma che avr… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Milan, Inter, Juventus e Roma sono tra gli 8 club, tra cui il PSG, sanzionati dalla UEFA per il ffp con… - montespertoli59 : @augustociardi75 fiorentina juve 0-0 milan inter 1-3 skriniar lazio napoli 2-2 immobile - emahincredibile : RT @carolinabarb: non è Milan ITALIA È MILAN -