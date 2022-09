Milan-Inter, la storia infinita del derby della Madonnina (Di venerdì 2 settembre 2022) “Ho giocato tanti derby ma quello di Milano è un’altra cosa. Una città sola con due squadre ricche di storia che giocano nello stesso stadio. È una cosa che, insieme a tante altre, fa di questa partita qualcosa di unico”. “Se non lo hai giocato non lo capisci veramente e, anche se lo hai giocato, non riesci a descrivere la forza, la passione e anche la pressione che accompagna questa partita. Poi se hai coraggio, se hai personalità, appena tocchi il primo pallone sparisce tutto, come avviene sempre nel calcio. Ma la vigilia del derby è diversa rispetto a tutte le altre partite, in cui tante volte devi cercare le motivazioni extra, giustamente; in questa è quasi l’opposto, devi rilassarti perché sennò rischi di essere travolto dalle emozioni. È un derby unico al mondo tra due società che in fondo si ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 2 settembre 2022) “Ho giocato tantima quello dio è un’altra cosa. Una città sola con due squadre ricche diche giocano nello stesso stadio. È una cosa che, insieme a tante altre, fa di questa partita qualcosa di unico”. “Se non lo hai giocato non lo capisci veramente e, anche se lo hai giocato, non riesci a descrivere la forza, la passione e anche la pressione che accompagna questa partita. Poi se hai coraggio, se hai personalità, appena tocchi il primo pallone sparisce tutto, come avviene sempre nel calcio. Ma la vigilia delè diversa rispetto a tutte le altre partite, in cui tante volte devi cercare le motivazioni extra, giustamente; in questa è quasi l’opposto, devi rilassarti perché sennò rischi di essere travolto dalle emozioni. È ununico al mondo tra due società che in fondo si ...

AntoVitiello : Milan-Inter, stadio esaurito in ogni ordine di posto con 75 Mila spettatori. Più di 10.000 provengono dall'estero,… - sportface2016 : +++#Uefa, arrivano le sanzioni: 3 anni di settlement agreement per #Juventus e #Milan, 4 per #Inter e #Roma che avr… - sportface2016 : +++#Uefa, le multe per le quattro squadre italiane: #Milan 2 milioni (15 se non rientrerà nei 3 anni), #Juventus 3.… - AndreaDiSpena : @Soter97 domani alle 15 c'è fiorentina juve, alle 18 milan inter e alle 20:45 lazio napoli - GiGiglio99 : Domani: 14:00 Reggina Palermo 15:00 Fiorentina Juve 18:00 Qualifiche F1 18:00 Inter Milan 20:45 Lazio Napoli Troppe cose, però si gode -