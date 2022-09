Milan, Inter, Juventus e Roma sanzionate dalla Uefa per aver violato il fair-play finanziario: almeno 14 milioni di multa (Di venerdì 2 settembre 2022) Milan, Inter, Juventus e Roma saranno sanzionate dalla Uefa per aver violato il fair play finanziario. I quattro club italiani non hanno rispettato il requisito di pareggio di bilancio e questo ha portato alle multe nei loro confronti: 2 milioni al Milan, 15 se non rientrerà in tempo nei parametri; 4, con il rischio di arrivare a 26 per l’Inter, la Juventus dovrà versare 3,5 milioni entro la scadenza per non doverne poi pagare 23, mentre la multa più cara ha colpito la Roma, 5 milioni, con lo spettro di arrivare a 35 se le condizioni di pagamento non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022)sarannoperil. I quattro club italiani non hanno rispettato il requisito di pareggio di bilancio e questo ha portato alle multe nei loro confronti: 2al, 15 se non rientrerà in tempo nei parametri; 4, con il rischio di arrivare a 26 per l’, ladovrà versare 3,5entro la scadenza per non doverne poi pagare 23, mentre lapiù cara ha colpito la, 5, con lo spettro di arrivare a 35 se le condizioni di pagamento non ...

