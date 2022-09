Milan-Inter, il pronostico: chi vincerà il derby? (Di venerdì 2 settembre 2022) Un infuocato derby, che promette scintille malgrado il campionato sia soltanto nelle sue fasi iniziali. Sabato 3 settembre, alle 18, si disputerà il derby della Madonnina, che vedrà l'una di fronte all'altra il Milan campione... Leggi su today (Di venerdì 2 settembre 2022) Un infuocato, che promette scintille malgrado il campionato sia soltanto nelle sue fasi iniziali. Sabato 3 settembre, alle 18, si disputerà ildella Madonnina, che vedrà l'una di fronte all'altra ilcampione...

AntoVitiello : Milan-Inter, stadio esaurito in ogni ordine di posto con 75 Mila spettatori. Più di 10.000 provengono dall'estero,… - SimoneTogna : È uscita la notizia per cui Jordi Alba non voglia andare all’#inter. E che #Dest avesse ricevuto la stessa offerta… - tvdellosport : Secondo RMC, l’offerta del PSG per Milan Skriniar è salita a 70 milioni: ora palla all’Inter #sportitalia… - Milannews24_com : #MilanInter, le probabili scelte di #Pioli - Dalla_SerieA : Milan-Inter, Franco Baresi: “Io, il derby, Pioli, Leao e...” - -