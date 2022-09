Milan Inter: i precedenti del derby della Madonnina- VIDEO (Di venerdì 2 settembre 2022) La quinta giornata di Serie A propone il derby della Madonnina: il Milan arriva alla sfida in leggero ritardo rispetto all’Inter Milan 8 punti, Inter 9: il derby di Milano vede le due squadre distanziate di una solalunghezza. Un cammino simile finora per Pioli e Inzaghi. Benissimo in casa, dove si segnatanto. Zoppicanti fuori: su 4 gare, solo in una ha vinto l’Inter, a Lecce e all’ultimosecondo. Il Milan arriva al derby da uno 0-0 col Sassuolo dove è stato decisivo Maignan,autore di una grande parata sul rigore di Berardi. L’Inter è invece reduce dal 3-1 con la Cremonese dove ha dimostrato di saper supplire beneall’assenza forzata di Lukaku. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) La quinta giornata di Serie A propone il: ilarriva alla sfida in leggero ritardo rispetto all’8 punti,9: ildio vede le due squadre distanziate di una solalunghezza. Un cammino simile finora per Pioli e Inzaghi. Benissimo in casa, dove si segnatanto. Zoppicanti fuori: su 4 gare, solo in una ha vinto l’, a Lecce e all’ultimosecondo. Ilarriva alda uno 0-0 col Sassuolo dove è stato decisivo Maignan,autore di una grande parata sul rigore di Berardi. L’è invece reduce dal 3-1 con la Cremonese dove ha dimostrato di saper supplire beneall’assenza forzata di Lukaku. L'articolo ...

AntoVitiello : Milan-Inter, stadio esaurito in ogni ordine di posto con 75 Mila spettatori. Più di 10.000 provengono dall'estero,… - SimoneTogna : È uscita la notizia per cui Jordi Alba non voglia andare all’#inter. E che #Dest avesse ricevuto la stessa offerta… - tvdellosport : Secondo RMC, l’offerta del PSG per Milan Skriniar è salita a 70 milioni: ora palla all’Inter #sportitalia… - davilsinside : La stampa italiana. Competenza e obiettività. ???? #Bastoni #THEO #Inter #Milan #Hernandez - DogDiddio1908 : @Casa_Inter 1?? vincitrice Scudetto 23? ?? JUVEMERDA 2?? qualificate alla CL? ??JUVEMERDA,INTER,MILAN,ROMA 3?? retro… -

In Serie A ci vorrebbe la fantasia delle formule d'acquisto viste nel calciomercato I risultati della 4a giornata della Serie A Sassuolo - Milan 0 - 0 Inter - Cremonese 3 - 1 (11′ Correa, 38′ Barella, 76′ Lautaro, 90′ Okereke) Roma - Monza 3 - 0 (18′ ... Non è più domenica - Napoli e Juventus, Inter e Milan, adesso si fa sul serio! Napoli, Milan, Inter e Juventus "rimandate" a settembre sulla costruzione del gioco , per capire la portata dei loro sogni di gloria, a partire proprio dai prossimi 2 giorni. Perché c'è anche chi, in ... Dest “Amo il Milan, ho parlato con Kessie. Terzino ruolo congeniale” Sergino Dest si presenta come nuovo rinforzo del Milan: il laterale statunitense parla del suo ruolo e delle sue caratteristiche. Lazio, verso il Napoli: gli aggiornamenti sulle condizioni di Romagnoli e Felipe Anderson Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... I risultati della 4a giornata della Serie A Sassuolo -0 - 0- Cremonese 3 - 1 (11′ Correa, 38′ Barella, 76′ Lautaro, 90′ Okereke) Roma - Monza 3 - 0 (18′ ...Napoli,e Juventus "rimandate" a settembre sulla costruzione del gioco , per capire la portata dei loro sogni di gloria, a partire proprio dai prossimi 2 giorni. Perché c'è anche chi, in ...Sergino Dest si presenta come nuovo rinforzo del Milan: il laterale statunitense parla del suo ruolo e delle sue caratteristiche.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...