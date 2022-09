sportli26181512 : Milan, il retroscena su Cristiano Ronaldo: Nel corso dell'estate diversi media inglesi hanno spinto per la possibil… - infoitsport : Verità e tutti i retroscena su cosa è successo tra Bakayoko e il Milan - LeBombeDiVlad : ???? #Milan, le parole del neo acquisto #Dest ?? Il retroscena sulla trattativa #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - sportli26181512 : Verità e tutti i retroscena su cosa è successo tra Bakayoko e il Milan: Timoué Bakayoko non rientra nei piani del M… - cmdotcom : Verità e tutti i retroscena su cosa è successo tra #Bakayoko e il #Milan -

Calciomercato.com

È l'ultimo, curiosodel lungo corteggiamento condotto dal Paris Saint Germain nei confronti dell'Inter e diSkriniar . Un corteggiamento andato avanti fino alle ultime ore del ...Allegri glissa il paragone con Inter e: 'Momentaneamente ci mancano Pogba e Chiesa. Pensiamo solo alle cose concrete'. Il tecnico svela anche idell'addio last minute di Zakaria: 'C'... Milan, retroscena di mercato su Saelemaekers | Mercato | Calciomercato.com Negli ultimi giorni di mercato il Torino ha cercato in tutti i modi di ingaggiare Dennis Praet ma ogni tentativo è andato vano. Davide Vagnati, in conferenza stampa, ha vuotato il sacco: "Non c'è ramm ...Ora Simone Inzaghi non può sbagliare. Il Giornale parla del mercato estivo dell’Inter in chiave scudetto e svela un retroscena di mercato ...