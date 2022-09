Milan e Roma promosse | ma occhio alle rimandate | il pagellone di fine mercato

(Di venerdì 2 settembre 2022) Colpi di scena, grandi ritorni e occasioni perse: il bilancio delle 20 squadre di Serie A, con ildidi SerieANews.com Non è stato unbanale, quello che la Serie A si è appena messosp. I colpi di scena non sono mancati, così come i grandi ritorni e le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Guillaumemp : Les notes du mercato #SerieA par la GdS : Juve : 8 Roma : 8 Milan : 7,5 Napoli : 7,5 Torino : 7,5 Inter : 7 Fiore… - FBiasin : - La #Roma per fare Belotti ha preteso di fare spazio. - La #Juve ragiona sui costi di Depay. - L’#Inter questiona… - LafaReao : È ora del pagellone competente del mercato Milan 6.5 Inter 7.5 Napoli 6* Juve 8 Roma 9 Lazio 6.5 Atalanta 5.5 *pe… - clarence_von : RT @Rossonerosemper: Personalissima previsione su posizione e range punti a fine anno 1. Inter 88-90 2. Napoli 84-86 3. Roma 80-83 4. Juve… - WassimChaitou : RT @Guillaumemp: Les notes du mercato #SerieA par la GdS : Juve : 8 Roma : 8 Milan : 7,5 Napoli : 7,5 Torino : 7,5 Inter : 7 Fiorentina :… -

Anche Ivan Zazzaroni ha voluto dare i voti al mercato che si è chiuso ieri. Il direttore del Corriere dello sport scrive tra l'altro Sullaspiega Poi passa alInfine le altreIlha trattenuto Leao e Theo, non ha fatto cessioni clamorose e ha portato a casa alcuni talenti tutti da scoprire come De Katelaere e Adli. Laha comprato e basta: Dybala, Matic, ...Può ancora lasciare il Milan. Il calciomercato non è chiuso in alcuni paesi: ecco dove potrebbe andare. Il giocatore è fuori dal progetto E’ stato un mercato scoppiettante, quello ...Ecco tutti gli acquisti del Milan della sessione estiva di mercato. Paolo Maldini e Ricky Massara hanno ricevuto alcune critiche per tutta l’estate per il mercato, vedi le vicende Botman e Renato Sanc ...