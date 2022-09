Milan, Dest: «La squadra sta tornando ai livelli di un tempo. Per me è la scelta giusta» (Di venerdì 2 settembre 2022) Sergiño Dest, terzino del Milan, ha rilasciato a Milan Tv la sua prima intervista dall’arrivo in rossonero Sergiño Dest, terzino del Milan, ha rilasciato a Milan Tv la sua prima intervista dall’arrivo in rossonero. Le sue dichiarazioni: Milan – «Il Milan sta facendo molto bene, ha vinto il campionato e sento che sta tornando ai livelli di quando ero ragazzo di quando guardavo le partite del Milan. Per me è la scelta giusta e il momento perfetto per arrivare qui con questi compagni. Faremo di tutto per riportare il Club dove merita di essere » GRANDE OPPORTUNITA’ – «Voglio giocare anche in vista del Mondiale ovviamente, ma non solo per quello. Questa è una grande ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Sergiño, terzino del, ha rilasciato aTv la sua prima intervista dall’arrivo in rossonero Sergiño, terzino del, ha rilasciato aTv la sua prima intervista dall’arrivo in rossonero. Le sue dichiarazioni:– «Ilsta facendo molto bene, ha vinto il campionato e sento che staaidi quando ero ragazzo di quando guardavo le partite del. Per me è lae il momento perfetto per arrivare qui con questi compagni. Faremo di tutto per riportare il Club dove merita di essere » GRANDE OPPORTUNITA’ – «Voglio giocare anche in vista del Mondiale ovviamente, ma non solo per quello. Questa è una grande ...

