Milan | Baresi | “De Ketelaere? Non si può pretendere che le giochi tutte al top”

Sebastiano73 : @casciavit1 @anxstennisboy sicuro, ma io parto da quando c'erano le rose con 2 stranieri, poi 3 e dopo 5 ... e il M… - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Baresi sul mercato del Milan: 'La società si è mossa dove c’era bisogno di rinforzare la rosa, la squadra è migliorata' ht… - sportli26181512 : Baresi sul mercato del Milan: 'La società si è mossa dove c’era bisogno di rinforzare la rosa, la squadra è miglior… - milansette : Baresi sul mercato del Milan: 'La società si è mossa dove c’era bisogno di rinforzare la rosa, la squadra è miglior… - MilanNewsit : Baresi sul mercato del Milan: 'La società si è mossa dove c’era bisogno di rinforzare la rosa, la squadra è miglior… -

La bandiera delha parlato in vista del derby di domani sera contro l'Inter La bandiera delFranco, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato in vista del derby contro l'Inter ...In campo Francoera quello che esaminava, gestiva e capiva dove e quando intervenire. Dietro la scrivania, da vicepresidente onorario, osserva ormai da anni la mutazione del suoche ha ...Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Franco Baresi ha parlato anche del mercato estivo del Milan. Ecco il suo pensiero: "La società si ...Franco Baresi, ex difensore centrale e leggenda del Milan, oggi vicepresidente onorario dei rossoneri, ha rilasciato un'intervista per La Gazzetta dello ...