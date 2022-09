Milan, accordo con Yes Network per promuovere il club negli Usa (Di venerdì 2 settembre 2022) Il Milan ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Network sportivo Yankees Entertainment and Sports Network – Yes Network, broadcaster che ha sede a New York City e che, secondo quanto pattuito, trasmetterà settimanalmente diverse ore di contenuti del club rossonero, in modo tale da promuovere il brand e il marchio nel mercato degli Usa, anche in virtù della recente acquisizione targata Red Bird. Sarà confezionato e diffuso dunque un magazine sull’ultima partita giocata e tanti altri contenuti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Ilha comunicato di aver raggiunto uncon ilsportivo Yankees Entertainment and Sports– Yes, broadcaster che ha sede a New York City e che, secondo quanto pattuito, trasmetterà settimanalmente diverse ore di contenuti delrossonero, in modo tale dail brand e il marchio nel mercato degli Usa, anche in virtù della recente acquisizione targata Red Bird. Sarà confezionato e diffuso dunque un magazine sull’ultima partita giocata e tanti altri contenuti. SportFace.

