Migranti, ieri 12 sbarchi a Lampedusa: così Ong e scafisti batteranno il record dei 100.000 arrivi (Di venerdì 2 settembre 2022) Migranti, siamo al collasso. E stando a report e riscontri della cronaca quotidiana degli sbarchi, non potrà che andare peggio. Il boom degli arrivi via mare moltiplica i suoi numeri, il mese di agosto appena concluso ha tirato le somme: cifre da capogiro. Se infatti fino a qualche giorno fa il Viminale aveva registrato dall'inizio dell'anno 58.451 approdi – 20.000 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e tre volte tanto il 2019 – solo il 27 agosto sono sbarcati nei porti in 1.909, con il calcolatore andato in tilt. Non solo: come la matematica insegna, anche invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia: Ong, scafisti e Migranti che prendono di mira le nostre coste sono sempre per lo più tunisini, egiziani e cittadini del Bangladesh: insomma, non esattamente profughi in fuga ...

