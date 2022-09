Michelle Hunziker si rimette la fede nuziale, i fan sperano in un ritorno di fiamma con Trussardi (Di venerdì 2 settembre 2022) Michelle Hunziker è stata una delle protagoniste assolute del gossip targato estate 2022. L’eco della separazione da Tomaso Trussardi è stato spento dal clamore suscitato dalla love story con Giovanni Angiolini, il chirurgo estetico sardo considerato uno degli uomini più belli d’Italia. La relazione, terminata nelle scorse settimane, ha lasciato spazio ad altre due novità. Hunziker è stata fotografata numerose volte in compagnia di Eros Ramazzotti e la figlia Aurora pare aspetti da bambino dal compagno Goffredo Cerza. Nelle ultime ore un indizio ha scatenato di nuovo il gossip su Michelle Hunziker. La donna infatti ha pubblicato sui social una serie di scatti e un piccolo particolare di queste foto non è passato inosservato. Sull’anulare sinistro della conduttrice elvetica è riapparsa ... Leggi su diredonna (Di venerdì 2 settembre 2022)è stata una delle protagoniste assolute del gossip targato estate 2022. L’eco della separazione da Tomasoè stato spento dal clamore suscitato dalla love story con Giovanni Angiolini, il chirurgo estetico sardo considerato uno degli uomini più belli d’Italia. La relazione, terminata nelle scorse settimane, ha lasciato spazio ad altre due novità.è stata fotografata numerose volte in compagnia di Eros Ramazzotti e la figlia Aurora pare aspetti da bambino dal compagno Goffredo Cerza. Nelle ultime ore un indizio ha scatenato di nuovo il gossip su. La donna infatti ha pubblicato sui social una serie di scatti e un piccolo particolare di queste foto non è passato inosservato. Sull’anulare sinistro della conduttrice elvetica è riapparsa ...

fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - ___livia95___ : Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono sposati da 4 anni. Si sono frequentati per 3 anni dopo essersi incontrati… - ___livia95___ : Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono sposati per quasi 7 anni. Si sono frequentati per 1 anno dopo essersi inc… - AssuntaMusa : RT @VanityFairIt: Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice, fresca di rottura da Giovanni Angiolini, starebbe tentando un riavvicinam… - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker prova a riconquistare Tomaso Trussardi #03Settembre #gossip #AuroraRamazzotti #MichelleHunziker -