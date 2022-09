Michael Schumacher, Jean Todt parla delle sue condizioni di salute: come sta il campione (Di venerdì 2 settembre 2022) La vita di Michael Schumacher, grande campione di Formula 1, è cambiata nel 2013. Durante una discesa con gli sci in un fuori pista sulle nevi di Méribel in Francia, il pilota cadde e batté violentemente la testa contro una roccia. Dopo un’operazione neurochirurgica per grave trauma cranico ed emorragia cerebrale, trascorse diverse settimane in coma farmacologico, prima di essere trasferito all’ospedale universitario di Losanna in Svizzera, dal settembre 2014 è tornato nella casa di famiglia a Ginevra. Da allora, la moglie Corinna e la famiglia hanno deciso di mantenere privati ??i dettagli della sua guarigione. In pochi sono rimasti in contatto stretto con il campione. Uno di questi è Jean Todt, direttore generale della Scuderia dal 1994 al 2007, che ha rivelato qualche dettaglio ... Leggi su tvzap (Di venerdì 2 settembre 2022) La vita di, grandedi Formula 1, è cambiata nel 2013. Durante una discesa con gli sci in un fuori pista sulle nevi di Méribel in Francia, il pilota cadde e batté violentemente la testa contro una roccia. Dopo un’operazione neurochirurgica per grave trauma cranico ed emorragia cerebrale, trascorse diverse settimane in coma farmacologico, prima di essere trasferito all’ospedale universitario di Losanna in Svizzera, dal settembre 2014 è tornato nella casa di famiglia a Ginevra. Da allora, la moglie Corinna e la famiglia hanno deciso di mantenere privati ??i dettagli della sua guarigione. In pochi sono rimasti in contatto stretto con il. Uno di questi è, direttore generale della Scuderia dal 1994 al 2007, che ha rivelato qualche dettaglio ...

ginugiola : RT @ACI_Italia: #Monza100 Michael @schumacher, insieme a @LewisHamilton, detiene il numero più alto di vittorie all’@Autodromo_Monza: 1996,… - Lucavad72 : RT @fanpage: Come sta Michael #Schumacher? Le nuove indiscrezioni fatte trapelare dall'amico di sempre Jean Todt - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Come sta Michael #Schumacher? Le nuove indiscrezioni fatte trapelare dall'amico di sempre Jean Todt - jmleray : RT @fanpage: Come sta Michael #Schumacher? Le nuove indiscrezioni fatte trapelare dall'amico di sempre Jean Todt - fanpage : Come sta Michael #Schumacher? Le nuove indiscrezioni fatte trapelare dall'amico di sempre Jean Todt -