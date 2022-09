“Mi sto cag… addosso” Alessandra Amoroso | l’imbarazzo in diretta poi le lacrime | troppe emozioni E lei ‘troppo vera’

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 settembre 2022), fan impazziti. Grande successo per la cantante dopo l’evento “Tutto accade a San Siro” in onda su Canale Cinque. Per l’artista orginaria di Galatina momenti preziosi che i fan non potevano che commentare con il cuore ancora colmo di grande emozione., il concerto diventa un momento indimenticabile. Palcoscenico e applausi ma anche momenti per così dire ‘intimi’ che la cantante ha convidiso con il suo numeroso pubblico di fan.lascia ancora una volta il segno., il concerto diventa un momento indimenticabile “Faccio la disinvolta ma mi stondo!”, non ha nascosto anche la sua intensa emozione...