"Mezzo milione di euro". Giorgio Armani cuore d'oro, donazione record e l'Italia applaude (Di venerdì 2 settembre 2022) Giorgio Armani dona 500mila euro. C'era anche il famoso stilista italiano la sera del 17 agosto scorso, tra i turisti costretti a scappare dalle proprie case assediate dall'incendio divampato dalla località di Khamma dell'isola in provincia di Trapani. Giorgio Armani è stato proprio tra i primi a lanciare l'allarme. Poi la corsa in macchina verso il mare e la salvezza a bordo del suo yacht, dove ha ospitato anche la giornalista Myrta Merlino e il marito, l'ex calciatore Marco Tardelli. Per tutti gli abitanti del posto è stato un colpo al cuore vedere quella bellissima terra distrutta dal fuoco, ma lo è stato anche per lo stilista. Lo stilista trascorre le vacanze sull'isola da circa quarant'anni e così ha deciso di fare un bellissimo gesto per la terra e la gente che ogni anno lo ...

