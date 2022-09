Metrò arriva al Feria il 15 settembre con Musica Jazz, Esposizione d’arte e Brave Talk (Di venerdì 2 settembre 2022) Metrò, l’evento itinerante della capitale organizzato dal giornale capitolino Metropolitan Magazine, ritorna dopo la pausa estiva e fa tappa sulla terrazza del Feria il 15 settembre Metrò ha a cuore l’arte, portare in giro gli artisti, come una locomotiva che viaggia per le vie di Roma, trasformare i locali, le terrazze in vere e proprie mostre a cielo aperto è la caratteristica dell’evento, rendendolo il più cool di Roma. Metrò al Feria: Esposizione d’arte con oltre 10 artisti, Musica Jazz e il Brave Talk Sotto il cielo stellato di Roma e sulla terrazza più trendy della Capitale, ci saranno Esposizione di quadri, opere, foto e illustrazioni dalle 18 in poi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 settembre 2022), l’evento itinerante della capitale organizzato dal giornale capitolino Metropolitan Magazine, ritorna dopo la pausa estiva e fa tappa sulla terrazza delil 15ha a cuore l’arte, portare in giro gli artisti, come una locomotiva che viaggia per le vie di Roma, trasformare i locali, le terrazze in vere e proprie mostre a cielo aperto è la caratteristica dell’evento, rendendolo il più cool di Roma.alcon oltre 10 artisti,e ilSotto il cielo stellato di Roma e sulla terrazza più trendy della Capitale, ci sarannodi quadri, opere, foto e illustrazioni dalle 18 in poi ...

annatrieste : Scrive @maxgallico su Cormez che Ronaldo a Napoli sarebbe come la metro che passa ogni 5 minuti. Mah. Per me sare… - suunfl0wed : @fearlessjuIs 'Se la fila inizia dal 3 io supero chi arriva con il numero' se io sono stata a un metro da San siro… - Aliastough22 : @miki_cr01 @Zan_bus @EdoardoMecca1 Se vuoi in Dm ti mando l’indirizzo. È Roma, non ci arriva la metro e i mezzi pub… - Arsenio_ : @hardcorejudas Infatti, tengo a precisare a tutti che se si richiede di essere presenti -anche eccezionalmente- pri… - dripkalulu : @Maru9___ Ma ci arriva al metro e 70? -