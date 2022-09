Meteo weekend, temporali in arrivo: le previsioni per sabato 3 e domenica 4 settembre (Di venerdì 2 settembre 2022) Gli esperti di www.iLMeteo.it ci comunicano quali saranno le condizioni Meteorologiche nei prossimi giorni. “Bel tempo e sole con 15°C in Islanda, maltempo eccezionale verso le Isole Britanniche e caldo africano verso l’estremo Sud Italiano”. Anticiclone delle Azzorre I Meteorologi precisano ulteriormente: “la sintesi del Meteo previsto durante i prossimi giorni con una configurazione sinottica straordinaria: la spinta dell’Anticiclone delle Azzorre verso la Groenlandia e l’Islanda (fino al Circolo Polare Artico) farà sprofondare verso Sud il ‘Ciclone d’Islanda’ che si fermerà sul Regno Unito per almeno una settimana. Una situazione abbastanza rara con una bassa pressione profonda e decisamente molto stazionaria: la ‘trottola del maltempo’ sembra infatti voler girare per numerosi giorni, ferma su sé stessa, intorno ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Gli esperti di www.iL.it ci comunicano quali saranno le condizionirologiche nei prossimi giorni. “Bel tempo e sole con 15°C in Islanda, maltempo eccezionale verso le Isole Britanniche e caldo africano verso l’estremo Sud Italiano”. Anticiclone delle Azzorre Irologi precisano ulteriormente: “la sintesi delprevisto durante i prossimi giorni con una configurazione sinottica straordinaria: la spinta dell’Anticiclone delle Azzorre verso la Groenlandia e l’Islanda (fino al Circolo Polare Artico) farà sprofondare verso Sud il ‘Ciclone d’Islanda’ che si fermerà sul Regno Unito per almeno una settimana. Una situazione abbastanza rara con una bassa pressione profonda e decisamente molto stazionaria: la ‘trottola del maltempo’ sembra infatti voler girare per numerosi giorni, ferma su sé stessa, intorno ad ...

