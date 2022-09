Meteo venerdì | breve tregua del maltempo | poi Itali ostaggio dell’Instabilità

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 2 settembre 2022) Previsionia SITUAZIONE. L’a rimane inserita in un flusso di correnti mediamente occidentali che attraversano l’Europa centrale fino a raggiungere il Mediterraneo settentrionale. Al loro interno scorrono impulsi di instabilità che coinvolgono anche le nostre regioni con rovesci e temporali che nelle prossime 24 ore raggiungeranno anche il Sud, risultando localmente violenti. Le temperature, già scese al Nord, caleranno di qualche grado anche al Centro-Sud a causa dell’ingresso di aria più fresca in quota.l’impulso instabile lascerà lo Stivale favorendo unapiù soleggiata, in attesa di nuovi impulsi temporaleschi che nel weekend coinvolgeranno le regioni centro-settentrionali.VENERDI’ 02 SETTEMBRE. Residui piovaschi al mattino sul basso Adriatico e ...