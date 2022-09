Messina (Lega): “Invece di inseguire giovani su Tik Tok i politici pensino agli anziani’ (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Invece di pensare a come fare consensi inseguendo i giovani attraverso Tik Tok, i politici dovrebbero evitare di cadere nell’errore di trascurare gli anziani, che sono 14 milioni e rappresentano non soltanto la memoria storica, ma anche una colonna portante per l’economia e la vita sociale del Paese”. Lo dice all’Adnkronos Roberto Messina, presidente nazionale di Senior Italia Federanziani, candidato della Lega alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia – P02. Classe 1963, fondatore e presidente di Senior Italia Federanziani, federazione delle associazioni della terza età che conta 3,8 milioni di aderenti, Messina si occupa da anni della tutela sociale, sanitaria, economica delle persone senior, nonché dello sviluppo di progetti e proposte in grado di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “di pensare a come fare consensi inseguendo iattraverso Tik Tok, idovrebbero evitare di cadere nell’errore di trascurare gli anziani, che sono 14 milioni e rappresentano non soltanto la memoria storica, ma anche una colonna portante per l’economia e la vita sociale del Paese”. Lo dice all’Adnkronos Roberto, presidente nazionale di Senior Italia Federanziani, candidato dellaalla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia – P02. Classe 1963, fondatore e presidente di Senior Italia Federanziani, federazione delle associazioni della terza età che conta 3,8 milioni di aderenti,si occupa da anni della tutela sociale, sanitaria, economica delle persone senior, nonché dello sviluppo di progetti e proposte in grado di ...

