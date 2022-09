Messa e beatificazione di Papa Luciani in diretta: ecco quando (Di venerdì 2 settembre 2022) Domenica 4 settembre dalle ore 10.30 su Tv2000 si potrà seguire l’evento in programma a piazza San Pietro. In onda anche il documentario “Il tempo di una luna. Albino Luciani Vicario di Cristo” ROMA – Tv2000, domenica 4 settembre, dedica una programmazione speciale a Papa Giovanni Paolo I. In diretta da piazza San Pietro, alle ore 10.30, la Messa presieduta da Papa Francesco e la beatificazione di Papa Luciani. Alle ore 9.20 e 23.00 in onda il documentario di Tv2000 “Il tempo di una luna. Albino Luciani Vicario di Cristo”. Sinossi: Sono 34 i giorni di pontificato, dal 26 agosto al 28 settembre 1978. Davvero il tempo di una luna o poco più, quello che è stato concesso a Giovanni Paolo I sul soglio di Pietro. Eppure, se si attinge da ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 settembre 2022) Domenica 4 settembre dalle ore 10.30 su Tv2000 si potrà seguire l’evento in programma a piazza San Pietro. In onda anche il documentario “Il tempo di una luna. AlbinoVicario di Cristo” ROMA – Tv2000, domenica 4 settembre, dedica una programmazione speciale aGiovanni Paolo I. Inda piazza San Pietro, alle ore 10.30, lapresieduta daFrancesco e ladi. Alle ore 9.20 e 23.00 in onda il documentario di Tv2000 “Il tempo di una luna. AlbinoVicario di Cristo”. Sinossi: Sono 34 i giorni di pontificato, dal 26 agosto al 28 settembre 1978. Davvero il tempo di una luna o poco più, quello che è stato concesso a Giovanni Paolo I sul soglio di Pietro. Eppure, se si attinge da ...

