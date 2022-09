Meret, dalla sfiducia al (possibile) rinnovo: così in un mese ha riconquistato il Napoli (Di venerdì 2 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Meret, dalla sfiducia al (possibile) rinnovo: così in un mese ha riconquistato il Napoli Una estate sulle montagne russe con picchi in alto e in basso da far venire le vertigini. È quello che è successo ad Alex Meret, che ha cominciato il ritiro del Napoli sapendo di non essere il preferito di Luciano Spalletti. Anzi col club che da un lato trovava accordi di massima col procuratore Federico Pastorello per ... Napoli Meret, pronta l'offerta per il rinnovo: i dettagli ... il Napoli è pronto a proporre il rinnovo di contratto a Alex Meret. Secondo quanto riportati dalla Rai, infatti gli azzurri a giorni potrebbero incontrare Pastorello e proporre ... I dettagli dell'affare Ounas: bella operazione in uscita, evitato lo svincolo a zero Adam Ounas è stato l'ultimo a salutare il Napoli nel corso della sessione di mercato che si è appena conclusa. I dettagli dell'operazione. TuttoNapoli.net. foto di www.imagephotoagency.it. Adam Ounas ... CdS - Il Napoli punta su Meret e vuole ricostruire il rapporto: contatti per il rinnovo (già definito) Alla fine niente Keylor Navas, così il Napoli resterà con Alex Meret tra i pali. E Salvatore Sirigu come secondo.