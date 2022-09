Meloni peggio di Vox: 'Nella morra cinese della sinistra, clandestino batte donna violentata' (Di venerdì 2 settembre 2022) L'ex missina Giorgia Meloni continua a usare i suoi toni reazionari da estrema destra, dimenticando che - semmai - è lei che ignora le donne se vittime di italiani. Basta vedere i suoi social. Ieri a ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 settembre 2022) L'ex missina Giorgiacontinua a usare i suoi toni reazionari da estrema destra, dimenticando che - semmai - è lei che ignora le donne se vittime di italiani. Basta vedere i suoi social. Ieri a ...

claudiodamico72 : Ma davvero davvero chi voterà la #MELONI....vorrebbe vedere i propri figli lavorare per 700 euro mensili, per oltre… - globalistIT : - marcolatini19 : @GuidoCrosetto @SusannaCamusso Cioè lei e la Meloni sapete che c'è stata discriminazione perché non iscritti CGIL e… - Gigliom57 : RT @kungfusi0n: @dottorbarbieri Hanno deciso che Meloni prenda il 51%? O semplicemente il migliore vuole che nessuno mai più possa fare peg… - kungfusi0n : @dottorbarbieri Hanno deciso che Meloni prenda il 51%? O semplicemente il migliore vuole che nessuno mai più possa fare peggio di lui? -