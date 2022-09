Meloni e la banana: sfregio alla leader FdI, vergogna sul Fatto | Guarda (Di venerdì 2 settembre 2022) Giorgia Meloni è la grande protagonista dell'edizione del Fatto Quotidiano di venerdì 2 settembre. Il giornale diretto da Marco Travaglio le ha dedicato ben due vignette, di cui una in prima pagina, e un focus sul programma di Fratelli d'Italia, definito “agenda Dragoni” per una “sensibilità comune” che emerge tra Draghi e Meloni sui “temi strategici”. Guarda LA VIGNETTA Tornando alla vignetta pubblicata in prima pagina, e firmata da Riccardo Mannelli, ha suscitato diverse critiche perché una banana e due Meloni disegnati a mo di sfregio accompagnano la scritta “si reimpenna il presidenzialismo”. Tornando invece al focus sul programma della Meloni, il Fatto scrive che l'aspirante premier “si muoverà in continuità ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Giorgiaè la grande protagonista dell'edizione delQuotidiano di venerdì 2 settembre. Il giornale diretto da Marco Travaglio le ha dedicato ben due vignette, di cui una in prima pagina, e un focus sul programma di Fratelli d'Italia, definito “agenda Dragoni” per una “sensibilità comune” che emerge tra Draghi esui “temi strategici”.LA VIGNETTA Tornandovignetta pubblicata in prima pagina, e firmata da Riccardo Mannelli, ha suscitato diverse critiche perché unae duedisegnati a mo diaccompagnano la scritta “si reimpenna il presidenzialismo”. Tornando invece al focus sul programma della, ilscrive che l'aspirante premier “si muoverà in continuità ...

