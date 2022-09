Meloni contro la sinistra | ' Nella loro morra cinese clandestino batte donna violentata'

EnricoLetta : Gravissime le parole della #Meloni contro #greenpass e gestione della pandemia per ingraziarsi i #novax. Siamo per… - rulajebreal : La campagna della dx ???? contro l’aborto è iniziata con la terrorista Rachelle Shelley che ha bombardato una clinica… - NicolaPorro : ?? Le responsabilità di Letta sull’emergenza gas, la situazione paradossale di Eni e il #FestivaldiVenezia contro la… - marcuspascal1 : RT @ViandanteF: La maggioranza degli italiani dice sostanzialmente BASTA alle sanzioni contro la #Russia e, implicitamente, anche al sosteg… - TontiSalvatore : RT @CremaschiG: E adesso che a #Venezia79 #HillaryClinton fa propaganda a #Meloni che dirà il povero #Letta che della Clinton è un fan? È… -

Il Fatto Quotidiano

Queste le parole pronunciate da Giorgiadurante un comizio elettorale a Perugia la sera dell'1° settembre. Il riferimento della leader di Fratelli d'Italia è alle polemiche scaturite dopo la ...... ancora una volta, come il contrasto alla criminalità non rappresenti una priorità per il partito di Giorgia". Leggi anche Carlo Nordio, l'ex pm senza macchiail tabù giustizia: il ... Scuola, Meloni contro il sindacato: “Sogno una nazione in cui non devi avere la tessera Cgil per essere… Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...