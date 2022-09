«Meloni come la strega di Biancaneve»: la nuova opera dello street artist Harry Greb a Roma – Video e foto (Di venerdì 2 settembre 2022) La nuova opera dello street artist Harry Greb comparsa in un vicolo di Roma ha trasformato l’Italia in una Biancaneve sedotta: di fronte a lei la strega cattiva con il volto di Giorgia Meloni, la presidente di Fratelli d’Italia, cerca di incantarla con una mela rossa. «La Seduzione nell’accezione negativa del termine, istigazione alla colpa, al male, con allettamenti e lusinghe», spiega l’artista nel post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram. Sotto la gonna di Biancaneve spuntano i nani con i volti di Enrico Letta, Giuseppe Conte, Matteo Renzi e altri esponenti di partito. Impauriti si nascondo sotto la veste tricolore della figura che rappresenta il ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) Lacomparsa in un vicolo diha trasformato l’Italia in unasedotta: di fronte a lei lacattiva con il volto di Giorgia, la presidente di Fratelli d’Italia, cerca di incantarla con una mela rossa. «La Seduzione nell’accezione negativa del termine, istigazione alla colpa, al male, con allettamenti e lusinghe», spiega l’a nel post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram. Sotto la gonna dispuntano i nani con i volti di Enrico Letta, Giuseppe Conte, Matteo Renzi e altri esponenti di partito. Impauriti si nascondo sotto la veste tricolore della figura che rappresenta il ...

