“Me la vuoi lasciare?”. Blitz sul palco, Meloni lo zittisce così | Guarda (Di venerdì 2 settembre 2022) Un ragazzo con una bandiera arcobaleno ha raggiunto stasera 2 settembre a Cagliari il palco su cui Giorgia Meloni, leader del Fratelli d'Italia, era appena salita per cominciare il suo comizio elettorale in piazza del Carmine, introdotta poco prima dal sindaco e compagno di partito Paolo Truzzu. Accanto al palco, i candidati di Fratelli d'Italia in Sardegna, Gianni Lampis, assessore regionale all'Ambiente, e il deputato uscente Salvatore Deidda. "Me la vuoi lasciare, grazie?", ha detto Meloni al contestatore, che le stava spiegando le sue rivendicazioni in materia di diritti civili. "Tu vuoi delle cose. No, non devi scappare all'estero... Io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa. È la democrazia. Ci rispettiamo pur non essendo d'accordo", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Un ragazzo con una bandiera arcobaleno ha raggiunto stasera 2 settembre a Cagliari ilsu cui Giorgia, leader del Fratelli d'Italia, era appena salita per cominciare il suo comizio elettorale in piazza del Carmine, introdotta poco prima dal sindaco e compagno di partito Paolo Truzzu. Accanto al, i candidati di Fratelli d'Italia in Sardegna, Gianni Lampis, assessore regionale all'Ambiente, e il deputato uscente Salvatore Deidda. "Me la, grazie?", ha dettoal contestatore, che le stava spiegando le sue rivendicazioni in materia di diritti civili. "Tudelle cose. No, non devi scappare all'estero... Io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa. È la democrazia. Ci rispettiamo pur non essendo d'accordo", ha ...

