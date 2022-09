Matteo Salvini a Mirafiori, smacco alla sinistra italiana (Di venerdì 2 settembre 2022) Matteo Salvini ha scelto il quartiere di Mirafiori per la sua visita a Torino, un luogo che si è consacrato come simbolo della classe operaia, in tutto quello che sembra proprio uno smacco voluto alla sinistra italiana. La decisione di questo è luogo è stata comunicata da Matteo Salvini ieri mattina, mentre si trovava a Casale Monferrato. Una selezione che sembra avere poco di casuale per il leader della Lega. Il motivo della scelta, racconta il ministro, è quello di porre attenzione alle aziende in crisi per riuscire in programmi di sostegno. Un tema coerente rispetto alla sua campagna politica e al suo programma elettorale, da sempre incentrati su temi quali il lavoro e l’impresa. Tematica su cui si dovrà ... Leggi su notizieitaliaonline (Di venerdì 2 settembre 2022)ha scelto il quartiere diper la sua visita a Torino, un luogo che si è consacrato come simbolo della classe operaia, in tutto quello che sembra proprio unovoluto. La decisione di questo è luogo è stata comunicata daieri mattina, mentre si trovava a Casale Monferrato. Una selezione che sembra avere poco di casuale per il leader della Lega. Il motivo della scelta, racconta il ministro, è quello di porre attenzione alle aziende in crisi per riuscire in programmi di sostegno. Un tema coerente rispettosua campagna politica e al suo programma elettorale, da sempre incentrati su temi quali il lavoro e l’impresa. Tematica su cui si dovrà ...

Domani a Como il leader della Lega Matteo Salvini Espansione TV Ucraina: Letta, su sanzioni a Russia da Salvini frasi in liberta' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cernobbio, 04 set - Da Matteo Salvini sulle sanzioni alla Russia sono state pronunciate 'frasi in liberta' in campagna elettorale che rischiano di provocare un danno p ... Le sanzioni alla Russia stanno dividendo Lega e Fratelli d’Italia Salvini ha detto di volerle «ripensare» perché danneggiano più l'Europa che Putin, ma Meloni la pensa in maniera molto diversa ... (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cernobbio, 04 set - Da Matteo Salvini sulle sanzioni alla Russia sono state pronunciate 'frasi in liberta' in campagna elettorale che rischiano di provocare un danno p ...Salvini ha detto di volerle «ripensare» perché danneggiano più l'Europa che Putin, ma Meloni la pensa in maniera molto diversa ...