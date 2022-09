“Matrimonio”. Sorpresa a UeD: si ritrovano dopo 7 anni, si innamorano e decidono di sposarsi (Di venerdì 2 settembre 2022) Due ex volti di Uomini e Donne si sposano. Il fatto curioso è che i due del Trono Over non sono usciti insieme dal programma. Semplicemente si sono ritrovati lontano dalle telecamere e hanno deciso di fare il grande passo. Si tratta di Isabella Falasconi e Giuseppe Tranquillino. La prima è stata una dama capace di conquistare il pubblico, tanto che dopo molti anni in tanti si ricordano di lei. Lasciò il dating show con Mauro Donà. I due decisero di mettersi alla prova partecipando a Temptation Island nel 2015. Immediatamente spuntarono fuori diversi problemi, ma alla fine scelsero di uscire dal reality insieme. Tuttavia l’anno dopo i due si lasciarono. Così Isabella è tornata nuovamente a Uomini e Donne in cerca dell’anima gemella. L’incontro con Giuseppe Tranquillino, però, era già avvenuto nel 2014. È stata la stessa dama a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Due ex volti di Uomini e Donne si sposano. Il fatto curioso è che i due del Trono Over non sono usciti insieme dal programma. Semplicemente si sono ritrovati lontano dalle telecamere e hanno deciso di fare il grande passo. Si tratta di Isabella Falasconi e Giuseppe Tranquillino. La prima è stata una dama capace di conquistare il pubblico, tanto chemoltiin tanti si ricordano di lei. Lasciò il dating show con Mauro Donà. I due decisero di mettersi alla prova partecipando a Temptation Island nel 2015. Immediatamente spuntarono fuori diversi problemi, ma alla fine scelsero di uscire dal reality insieme. Tuttavia l’annoi due si lasciarono. Così Isabella è tornata nuovamente a Uomini e Donne in cerca dell’anima gemella. L’incontro con Giuseppe Tranquillino, però, era già avvenuto nel 2014. È stata la stessa dama a ...

