Mary Peltola, prima nativa dell’Alaska ad entrare al Congresso e a sconfiggere Sarah Palin (Di venerdì 2 settembre 2022) Mary Peltola ha fatto la storia. La prima democratica dell’Alaska, eletta al Congresso dal 2008, ha battuto Sarah Palin nella sfida per un seggio rimasto vacante alla Camera dei rappresentanti Usa a causa della morte del deputato repubblicano Don Young. Mary Peltola, prima democratica dell’Alaska, eletta al Congresso dal 2008“E’ travolgente”: tutta la soddisfazione di Peltola Sarah Palin è nota per essere stata candidata alla vicepresidenza Usa nel 2008, quando corse in tandem con John McCain contro Barack Obama e l’allora suo vice Joe Biden. Mary Peltola, l’avversaria che ha battuto ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 2 settembre 2022)ha fatto la storia. Lademocratica, eletta aldal 2008, ha battutonella sfida per un seggio rimasto vacante alla Camera dei rappresentanti Usa a causa della morte del deputato repubblicano Don Young.democratica, eletta aldal 2008“E’ travolgente”: tutta la soddisfazione diè nota per essere stata candidata alla vicepresidenza Usa nel 2008, quando corse in tandem con John McCain contro Barack Obama e l’allora suo vice Joe Biden., l’avversaria che ha battuto ...

EURACTIVItalia : ????I #repubblicani perdono un seggio in #Alaska che durava da 49 anni. Non è bastato a #SarahPalin il sostegno dell’… - yppi2011 : RT @IOdonna: Non è andata bene alla fedelissima di Trump. E per ora si allontanano decisamente le speranze di tornare in politica. La Pelto… - RobertHolzer : RT @annaguaita: La democratica #MaryPeltola ha vinto le elezioni speciali della #Camera in #Alaska sconfiggendo l'ex governatrice #SarahPal… - Luce_news : Mary Peltola, prima nativa dell’Alaska ad entrare al Congresso e a sconfiggere Sarah Palin - alwaysadorecats : @ElGranSenglar Mary Peltola, I assume. -