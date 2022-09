Marika Fruscio, che bella visione sul posteriore: il bikini si perde in quel punto lì. Proibitiva – FOTO (Di venerdì 2 settembre 2022) Marika Fruscio manda in visibilio migliaia di follower durante una gita in barca e mostra il meglio del suo repertorio: paradisiaca! La showgirl e conduttrice sportiva, Marika Fruscio ha lasciato di stucco tutti i suoi follower in occasione delle ultime giornate di un’estate da incorniciare. La favolosa tifosa partenopea ha già illuminato i cuori azzurri e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 2 settembre 2022)manda in visibilio migliaia di follower durante una gita in barca e mostra il meglio del suo repertorio: paradisiaca! La showgirl e conduttrice sportiva,ha lasciato di stucco tutti i suoi follower in occasione delle ultime giornate di un’estate da incorniciare. La favolosa tifosa partenopea ha già illuminato i cuori azzurri e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pepito12098411 : RT @dea_channel: in barca con la divina Marika Fruscio ??????????????? - DENUBBIO : RT @dea_channel: in barca con la divina Marika Fruscio ??????????????? - fhudo926 : RT @dea_channel: in barca con la divina Marika Fruscio ??????????????? - giangi79 : RT @dea_channel: in barca con la divina Marika Fruscio ??????????????? - AntimoUrbani : RT @dea_channel: in barca con la divina Marika Fruscio ??????????????? -