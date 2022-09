Marelli-Politecnico di Torino - Al lavoro per un inverter a 900 Volt

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il Power Electronics Innovation Center deldie il reparto Motorsport dellahanno avviato una collaborazione per realizzare componenti destinati alle auto elettriche ad alte prestazioni. Nel dettaglio, l'obiettivo è quello di progettare una 900 V basato sul semiconduttore al nitruro di gallio (GaN). Questa soluzione permette di gestire potenze molto elevate con la massima efficienza, riducendo drasticamente il numero di componenti, le dimensioni, il calore generato ed in ultima analisi i costi.Possibili test in corsa. I primi studi sono stati avviati nel corso del 2021 ed entro la fine del 2022 è prevista la seconda fase di sviluppo. La prototipazione è stata affidata alla VIsIC Technologies e non ci sono, per il momento, informazioni sui veicoli sul quale il sistema potrà essere ...