«Maradona era basso | imperfetto | somigliava ai coetanei | oggi i giocatori sono di plastica»

Il Secolo XIX intervista Olivier Guez, giovane scrittore, giornalista e sceneggiatore, autore di un libro dedicato a Diego Armando Maradona, "Nel paese dell'aquilone cosmico", edito da Neri Pozza, oggi nelle librerie. Maradona, dice, «era un Dio dello Stadio, che paragono a Caravaggio a Rimbaud, di cui conosciamo fragilità e debolezze. oggi delle cadute dei calciatori non sappiamo niente. sono di plastica. Non rispecchiano la società che li circonda. Pensiamo al corpo di un atleta. Maradona era basso, imperfetto, i giocatori degli anni '80 somigliavano nel corpo ai coetanei. oggi un giocatore ha un corpo perfetto costruito per la competizione più elevata.

