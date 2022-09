Manuel Bortuzzo | “Non era quella giusta”: che bordata velenosa (Di venerdì 2 settembre 2022) L’ex gieffino Manuel Bortuzzo lo ammette senza mezzi termini: non è stata quella giusta, adesso cambia direzione Manuel Bortuzzo (Grandefratellovip.it)Manuel Bortuzzo ha lasciato al passato la sua esperienza al GF Vip, così come anche la sua relazione nata all’interno della casa. Il nuotatore ha spiegato di aver chiuso con il mondo del gossip e di voler tutelare a tutti i costi la sua nuova storia dalle voci indiscrete. Nonostante ciò però non ci ha pensato due volte a condividere già i primi scatti sui social con la nuova fiamma per mostrare i loro baci appassionati. Adesso che il GF di Signorini è diventato un ricordo lontano, ci ha pensato il papà a raccontare cosa ne pensa il figlio dell’esperienza nella Casa e di tutto quello che poi è successo ... Leggi su direttanews (Di venerdì 2 settembre 2022) L’ex gieffinolo ammette senza mezzi termini: non è stata, adesso cambia direzione(Grandefratellovip.it)ha lasciato al passato la sua esperienza al GF Vip, così come anche la sua relazione nata all’interno della casa. Il nuotatore ha spiegato di aver chiuso con il mondo del gossip e di voler tutelare a tutti i costi la sua nuova storia dalle voci indiscrete. Nonostante ciò però non ci ha pensato due volte a condividere già i primi scatti sui social con la nuova fiamma per mostrare i loro baci appassionati. Adesso che il GF di Signorini è diventato un ricordo lontano, ci ha pensato il papà a raccontare cosa ne pensa il figlio dell’esperienza nella Casa e di tutto quello che poi è successo ...

