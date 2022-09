Manuale di sopravvivenza per gli italiani. I consigli per risparmiare facendo la spesa (Di venerdì 2 settembre 2022) La spesa risulta da sempre tra le voci che gravano maggiormente sul portafoglio degli italiani. Altroconsumo ha fatto un'inchiesta per capire quali sono le insegne più convenienti nel nostro Paese e a identificare i punti vendita più economici nelle diverse città. I dati esaminati, fa sapere l'associazione di consumatori, provengono dall'analisi condotta tra il 7 marzo e il 1° aprile 2022 di un campione di oltre 1,6 milioni di prezzi in 1.171 punti vendita di 67 città italiane, per stimare le insegne più economiche tra ipermercati, supermercati e discount. Quanto può spendere in meno una famiglia grazie a queste rilevazioni? Una coppia con due figli può risparmiare fino a 3.350 euro all'anno rispetto a quanto spende mediamente (8.550 euro secondo Istat), comprando i prodotti meno cari in assoluto nei discount più economici ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022) Larisulta da sempre tra le voci che gravano maggiormente sul portafoglio degli. Altroconsumo ha fatto un'inchiesta per capire quali sono le insegne più convenienti nel nostro Paese e a identificare i punti vendita più economici nelle diverse città. I dati esaminati, fa sapere l'associazione di consumatori, provengono dall'analisi condotta tra il 7 marzo e il 1° aprile 2022 di un campione di oltre 1,6 milioni di prezzi in 1.171 punti vendita di 67 città italiane, per stimare le insegne più economiche tra ipermercati, supermercati e discount. Quanto può spendere in meno una famiglia grazie a queste rilevazioni? Una coppia con due figli puòfino a 3.350 euro all'anno rispetto a quanto spende mediamente (8.550 euro secondo Istat), comprando i prodotti meno cari in assoluto nei discount più economici ...

