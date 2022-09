Mangiami e amami | gli appassionati cannibali di Luca Guadagnino scuotono Venezia

(Di venerdì 2 settembre 2022) E alla fine l'esperienza è di quelle intriganti, suggestive, ben orchestrata da unattento a calibrare momenti, situazioni, musiche (dai Radiohead a Billie Eilish, ai Kiss, con Lick It Up )...

figadapaura : adesso amami, mangiami, lasciami, spogliati, tradiscimi, baciami - non6comevorrei : RT @pastaalpestho: @non6comevorrei ti amo x favore scassami calpestami asfaltami ammaccami distruggimi adesso amami mangiami lasciami spogl… - pastaalpestho : @non6comevorrei ti amo x favore scassami calpestami asfaltami ammaccami distruggimi adesso amami mangiami lasciami… -

Icon Magazine

Si fiutano, come ognuno dotato di quello strano desiderio, si innamorano al punto da dirsi (). Ma non sono gli unici ad essere in questa condizione. Altri infatti "vivono" nell'ombra, ... Luca Guadagnino e i "suoi" moderni cannibali in cerca di identità - Icon Cannibali emotivi, profondi, in crisi, divisi tra il divorarsi con gli occhi, e il non farsi invece divorare continuamente da rimorsi e sensi di colpa, alla ricerca semmai della propria identità e del ...