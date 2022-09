Manchester United | ESPN | Cristiano Ronaldo pronto a trasferirsi al Fenerbahce

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 settembre 2022) La sessione estiva di calciomercato è terminata ufficialmente ieri, ma le operazioni dei club potrebbero non essere ancora concluse. Stando a quanto riportato Ajansspor, citato anche dasarebbea lasciare ilperal. L’attaccante portoghese avrebbe parlato in prima persona con il presidente del club turco Ali Koc e con il tecnico Jorge Jesus, ottenendo dei riscontri positivi. Il mercato in Turchia sarà aperto fino all’8 settembre e le tempistiche per mandare in porto la trattativa ci sarebbero: il futuro diresta ancora un grande mistero. SportFace.