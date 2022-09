(Di venerdì 2 settembre 2022) e dove occultava la cocaina che gli avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro Gli agenti della Guardia di Finanza hannouninternazionale diall’aeroporto di(Varese). L’uomo si fingeva disabile su una sedia a rotelle. L’uomo, 30enne e di origine spagnola, utilizzata proprio la sedia a rotelle per nascondere la. Le fiamme gialle, infatti, hanno rinvenuti 13 kg di cocaina, occultati all’interno della sedia a rotelle, ma a fiutarli per primo è stato il “detective” Crai, il cane dell’unità cinofila delle Fiamme Gialle. Un’unità cinofila della #GDF di #Varese individua un passeggero, che fingendosi disabile sulla sedia a rotelle, trasportava 13 Kg di cocaina.#NoiconVoi pic.twitter.com/EBGrHuJtXu — Guardia di Finanza (@GDF) September 2, 2022 Il valore totale ...

FonteUfficiale : Un trafficante internazionale di droga è stato arrestato all'aeroporto di Malpensa (Varese). L'uomo si fingeva disa… - 361_magazine : Malpensa, arrestato trafficante di droga. Ecco come si camuffava - ParliamoDiNews : Malpensa, arrestato trafficante di droga. Ecco come si camuffava #02Settembre #361News - infoitinterno : Arrestato trafficante di droga finto disabile a Malpensa, nascondeva la cocaina nella sedia a rotelle - jadis37845 : RT @ImolaOggi: Trafficante di droga e finto disabile: 13 kg di cocaina nella carrozzina - spagnolo arrestato a Malpensa -

Cittadino spagnolodalla Gdf: atterrato dalla Repubblica Dominicana, non è riuscito ad ingannare l'unità ...I finanzieri del Comando Provinciale di Varese hannoun insospettabile corriere di droga che si fingeva disabile presso l'aeroporto di Milano, sequestrando oltre 13 chili di sostanza stupefacente, grazie al fiuto di un cane antidroga. ...Malpensa, arrestato trafficante di droga. Ecco come si camuffava e dove occultava la cocaina che gli avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro ...Assistito da incolpevole personale aeroportuale, per le sue dichiarate incapacità deambulatorie, l'uomo è stato affidato alle cure dei Finanzieri. Alla scoperta del carico, il trafficante si è alzato ...