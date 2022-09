Malagò 'Serie A cresciuta, ma non so se basta in Europa' (Di venerdì 2 settembre 2022) "La mia sensazione è che tutte le squadre si siano rafforzate, alcune più di altre, ma il livello tecnico è salito". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato così della nuova Serie A, a ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) "La mia sensazione è che tutte le squadre si siano rafforzate, alcune più di altre, ma il livello tecnico è salito". Il presidente del Coni, Giovanni, ha parlato così della nuovaA, a ...

Malagò 'Serie A cresciuta, ma non so se basta in Europa' "La mia sensazione è che tutte le squadre si siano rafforzate, alcune più di altre, ma il livello tecnico è salito". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato così della nuova Serie A, a margine della presentazione al Salone d'Onore della settima edizione del torneo di calcio 'La Passione di Yara'. "Ora non so se il miglioramento sia ...