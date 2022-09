“Ma scherziamo?” Choc a Reazione a catena | bufera sui concorrenti | Liorni senza parole

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 2 settembre 2022) Momenti di forte imbarazzo nel corso dell’ultima puntata di, il quiz televisivo che è condotto dal 2019 da Marco. Prima di lui ricordiamo al comando dell’acclamata trasmissione, inaugurata nel 2007, Gabriele Corsi, Amadeus, Pino Insegno e Pupo. La concorrente Camilla è stata protagonista di una vera gaffe. Capita, capita molto spesso e su questo non ci sono assolutamente dubbi. In particolare quando ti trovi sotto a riflettori ai quali non sei avvezzo, in un mondo che non ha nulla di famigliare, che mette sotto pressione quando si è inesperti. Questo quanto ha provato a spiegare Marcomentre aera calato il gelo., gaffe pazzesca Non solo la sopracitata concorrente ...