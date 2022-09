“Ma come si è vestito?”. Il famoso attore si presenta così al suo matrimonio e i social esplodono (Di venerdì 2 settembre 2022) Jack Gleeson si è sposato, il Joffrey Baratheon de Il Trono di Spade. Se non avete visto Games of Thrones, questo articolo potrebbe riservarvi degli spoiler. Tuttavia, visto che sono passati 8 anni dalla messa in onda di quella puntata della quarta stagione, è arrivato il momento di parlarne liberamente senza troppi fronzoli. Joffrey si è quindi sposato (nella vita reale) e stavolta nessuno lo ha avvelenato al suo pranzo di nozze. Si fa chiaramente riferimento, con ironia, alla seconda puntata della quarta stagione “Il Leone e La Rosa”, in cui il nostro beniamino trovava la morte dopo aver bevuto da una coppa avvelenata da Petyr Baelish e Olenna Tyrell. L’attore de Il trono di spade ha deciso di dire sì alla sua Roisin. Il 30enne irlandese, tuttavia, per il suo matrimonio ha scelto un look molto semplice. Innamorato pazzo da anni della sua fidanzata ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Jack Gleeson si è sposato, il Joffrey Baratheon de Il Trono di Spade. Se non avete visto Games of Thrones, questo articolo potrebbe riservarvi degli spoiler. Tuttavia, visto che sono passati 8 anni dalla messa in onda di quella puntata della quarta stagione, è arrivato il momento di parlarne liberamente senza troppi fronzoli. Joffrey si è quindi sposato (nella vita reale) e stavolta nessuno lo ha avvelenato al suo pranzo di nozze. Si fa chiaramente riferimento, con ironia, alla seconda puntata della quarta stagione “Il Leone e La Rosa”, in cui il nostro beniamino trovava la morte dopo aver bevuto da una coppa avvelenata da Petyr Baelish e Olenna Tyrell. L’de Il trono di spade ha deciso di dire sì alla sua Roisin. Il 30enne irlandese, tuttavia, per il suoha scelto un look molto semplice. Innamorato pazzo da anni della sua fidanzata ...

